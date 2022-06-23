Моди: БРИКС может внести вклад в мировое восстановление после COVID
Нарендра Моди отметил возможность БРИКС внести вклад в глобальное постпандемийное восстановление
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МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что сотрудничество стран-участниц БРИКС может внести значительный вклад в глобальное восстановление после пандемии коронавируса.
Индийский лидер отметил, что члены организации придерживаются схожего подхода к управлению глобальной экономикой, поэтому взаимное сотрудничество может внести вклад в глобальное восстановление после пандемии COVID-19.
По словам Моди, БРИКС также способствует укреплению связей между людьми посредством молодежных саммитов, спортивных организаций, организаций гражданского общества.