ВАРШАВА, 23 июн — ПРАЙМ. Советник-посланник посольства Украины в Польше Олег Куц заявил на пресс-конференции в четверг в МИД Польши, что польские порты могли бы полностью справиться с поставками на экспорт украинского зерна. В Кремле ответили на обвинения Украины и Запада в краже зерна

По его мнению, даже четыре порта в Польше могут охватить весь экспорт.

"А если вместе с партнерами из Румынии и Литвы, то мы вполне сможем справиться", — сказал Куц.

При этом он отметил наличие "логистических вопросов" и попытки их решить.

Проблема заключается в ограниченных возможностях доставки украинского зерна до польских портов. Ранее польские власти сообщили, что активно расширяют пропускную способность автодорожных пунктов, чтобы увеличить объем вывоза зерна с Украины.

Украинские власти 12 июня заявили, что в стране якобы находятся 22 миллиона тонн зерна, которое будут вывозить по новым маршрутам через Польшу, Румынию и Балтийское море.