На Украине считают, что польские порты могут обеспечить поставки ее зерна
Дипломат Куц заявил, что польские порты могут обеспечить поставки украинского зерна
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ВАРШАВА, 23 июн — ПРАЙМ. Советник-посланник посольства Украины в Польше Олег Куц заявил на пресс-конференции в четверг в МИД Польши, что польские порты могли бы полностью справиться с поставками на экспорт украинского зерна.
По его мнению, даже четыре порта в Польше могут охватить весь экспорт.
"А если вместе с партнерами из Румынии и Литвы, то мы вполне сможем справиться", — сказал Куц.
При этом он отметил наличие "логистических вопросов" и попытки их решить.
Проблема заключается в ограниченных возможностях доставки украинского зерна до польских портов. Ранее польские власти сообщили, что активно расширяют пропускную способность автодорожных пунктов, чтобы увеличить объем вывоза зерна с Украины.
Украинские власти 12 июня заявили, что в стране якобы находятся 22 миллиона тонн зерна, которое будут вывозить по новым маршрутам через Польшу, Румынию и Балтийское море.