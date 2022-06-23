МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Участники четырнадцатого саммита БРИКС приняли итоговую декларацию, в которой зафиксировали ключевые договоренности, достигнутые в ходе обсуждений. Текст Пекинской декларации XIV саммита БРИКС опубликован на сайте Кремля.

КОНКУРЕНЦИЯ

Страны-участницы признают ключевую роль микро-, малых и средних предприятий (ММСП) в экономике государств БРИКС и подтверждают важность их участия в производственных сетях и производственно-сбытовых цепочках. Они согласны продолжать углубление сотрудничества по вопросам конкуренции стран БРИКС и создавать условия для справедливой конкуренции для международного торгово-экономического сотрудничества. Также подтвердилось согласие развивать обмены и взаимодействие в области стандартизации и максимально использовать стандарты для продвижения устойчивого развития.

"Мы обязуемся укреплять сотрудничество и координацию в области обмена налоговой информацией, наращивания потенциала и инноваций в налоговом администрировании и создать информационный продукт "Лучшие налоговые практики стран БРИКС" в качестве примера для других развивающихся стран. Мы поддерживаем развитие сотрудничества по интеллектуальной собственности и активизацию обменов и взаимного обучения по вопросам системы защиты прав интеллектуальной собственности и ожидаем больше практических результатов в таких областях, как патенты, торговые марки и промышленный дизайн", — добавляется в декларации.

Кроме того, участники подчеркнули, что поддерживают укрепление взаимодействия стран БРИКС в области статистики и продолжение выпуска Совместной статистической публикации стран БРИКС в 2022 году.

РАЗВИВАЮЩИЕСЯ СТРАНЫ

"В задачу по укреплению и реформированию многосторонней системы входит следующее: сделать инструменты глобального управления более инклюзивными, представительными и с привлечением более широкого круга участников, с тем чтобы способствовать более активному и значимому участию развивающихся и наименее развитых стран, особенно Африки, в глобальных процессах и структурах принятия решений, повысив их приспособленность к современным реалиям", — говорится в декларации.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

БРИКС ПОДТВЕРДИЛ ПОДДЕРЖКУ ВЕДУЩЕЙ РОЛИ G20 В ГЛОБАЛЬНОМ ЭКОНОМИЧЕСКОМ УПРАВЛЕНИИ, ФОРУМ ДОЛЖЕН СОХРАНИТЬ ЦЕЛОСТНОСТЬ, ОТВЕЧАТЬ НА ВЫЗОВЫ — ДЕКЛАРАЦИЯ

КРИЗИС АПЕЛЛЯЦИОННОГО ОРГАНА ВТО ДОЛЖЕН БЫТЬ НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО РАЗРЕШЕН ВНЕ ЗАВИСИМОСТИ ОТ ДРУГИХ ВОПРОСОВ — ДЕКЛАРАЦИЯ БРИКС

ЛИДЕРЫ БРИКС ВЫСТУПАЮТ ЗА ПРОВЕДЕНИЕ ДАВНО НАЗРЕВШЕЙ РЕФОРМЫ ВТО ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ ОТКРЫТОЙ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ — ДЕКЛАРАЦИЯ

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ И КЛИМАТ

СТРАНЫ БРИКС ПОДТВЕРДИЛИ ПРИВЕРЖЕННОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПОВЕСТКИ В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ДО 2030 Г В ЭКОНОМИКЕ И ДРУГИХ ВОПРОСАХ — ДЕКЛАРАЦИЯ

ЛИДЕРЫ БРИКС ПОДДЕРЖАЛИ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ФОРУМА БРИКС ВЫСОКОГО УРОВНЯ ПО ВОПРОСАМ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ — ДЕКЛАРАЦИЯ

МЕРЫ ПО БОРЬБЕ С ИЗМЕНЕНИЕМ КЛИМАТА ДОЛЖНЫ СООТВЕТСТВОВАТЬ СОГЛАШЕНИЯМ ВТО И НЕ БЫТЬ СРЕДСТВОМ И НЕОПРАВДАННОЙ ДИСКРИМИНАЦИИ — ДЕКЛАРАЦИЯ БРИКС

ЭКОНОМИКА И ИНВЕСТИЦИИ

БРИКС ПРИЗЫВАЕТ КРУПНЫЕ РАЗВИТЫЕ СТРАНЫ К ОТВЕТСТВЕННОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ, ПРЕОДОЛЕВАТЬ НЕГАТИВНЫЕ ВТОРИЧНЫЕ ПОЛИТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ — ДЕКЛАРАЦИЯ

СТРАНЫ БРИКС ОТМЕЧАЮТ ВЫЗОВЫ В ТОРГОВО-ИНВЕСТИЦИОННОМ РАЗВИТИИ В ЦИФРОВУЮ ЭПОХУ И ПРИЗНАЮТ НЕОБХОДИМОСТЬ ПРЕОДОЛЕНИЯ ЦИФРОВОГО РАЗРЫВА — ДЕКЛАРАЦИЯ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ МИРА И БЕЗОПАСНОСТИ

Лидеры БРИКС также зафиксировали ряд решений, связанных для обеспечения глобальных мира и безопасности. Так, в декларации закреплена приверженность организации к миру, свободному от ядерного оружия, укреплению потенциала участников для реагирования на вызовы и угрозы, такие как транснациональная преступность и терроризм.

В декларации также отмечается готовность БРИКС продолжить обсуждение реформы Совета Безопасности ООН.

Лидеры БРИКС призывают к скорейшему разрешению кризисов в Иране и Афганистане.

Помимо этого, ЮАР, Бразилия, Россия и Индия высоко оценили председательство Китая в БРИКС в 2022 году и выразили признательность правительству и народу Китая за проведение XIV саммита БРИКС. Бразилия, Россия, Индия и Китай также выражают готовность оказать всяческую поддержку ЮАР в ходе ее председательства в БРИКС в 2023 году и в проведении XV саммита БРИКС.