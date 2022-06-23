МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Глава Российского зернового союза Аркадий Злочевский заявил РИА Новости, что власти России обсуждают возможность пересмотра формулы пошлины на экспорт зерна из-за необходимости перехода на расчеты в рублях при экспорте. В Германии заявили, что энергетический кризис добрался до страны

"Обсуждение идет (пересмотра формулы пошлины). Речь не о расчетах за зерно в рублях, а о пересмотре формулы. Пошлина номинирована в долларах, и это сейчас дополнительный риск — так как она номинирована в долларах, мы не можем переходить на расчеты в рублях и не можем обеспечить конкурентоспособность экспорта, и речь идет о том, чтобы поменять в принципе подход. Такое обсуждение идет", — сообщил Злочевский.

В РФ со 2 июня заработала гибкая экспортная пошлина на пшеницу, кукурузу и ячмень, действующая в рамках механизма зернового демпфера. Для расчета пошлин используются данные о цене экспортных контрактов, которые зарегистрированы на бирже. Средства, полученные за счет пошлин, возвращаются субъектам России в виде субсидий производителям пшеницы, ржи, кукурузы и кормового ячменя, и распределяются в зависимости от объема произведенной продукции.

Сельхозпроизводители неоднократно говорили о необходимости отмены пошлины, поскольку одним из следствий ее запуска, помимо снижения внутренних цен, стало снижение доходности бизнеса самих аграриев, происходящее на фоне роста издержек — сначала в период пандемии коронавируса, затем — вследствие внешних санкций в отношении РФ.

"Пересмотр формулы будет уже более позитивным моментом по отношению к рынку, но мы настаиваем на ее полной отмене. И если хотим сохранить ресурсы и застраховаться от перевывоза, надо вводить объемное квотирование", — считает Злочевский, снова обращая внимание на снижение внутренних цен и рост издержек производителей.

"Нам надо исправить экономическую ситуацию к осеннему севу: сейчас уборка урожая высосет последние ресурсы, а поступлений новых денег — источников для осеннего сева — уже не будет из-за пошлины. Внутренние цены падают, излишки давят, на что будем сеять осенью? Мы неоднократно предупреждали о таких рисках", — сказал глава РЗС.

РИА Новости направило запрос в Минсельхоз и Минэкономразвития РФ.