ПЕКИН, 23 июн — ПРАЙМ. Китайский лидер Си Цзиньпин заявил в ходе выступления на саммите БРИКС, что страны-участницы должны ускорить процесс по включению новых единомышленников в объединение. Лидеры БРИКС приняли итоговую Декларацию

Он отметил, что в последние годы довольно много стран выражают желание вступить в БРИКС.

"Пустив новую кровь в наше объединение, мы привнесем новую жизненную энергию в БРИКС.

Си Цзиньпин добавил, что этом году неоднократно и в разных форматах обсуждался вопрос расширения и нужно ускорить этот процесс, "чтобы наши единомышленники как можно скорее присоединились к семье БРИКС".

Двухдневный 14-й саммит БРИКС под председательством КНР начал работу в четверг в формате видеоконференции. В саммите принимают участие главы стран объединения — президент России Владимир Путин, премьер Индии Нарендра Моди, президент Бразилии Жаир Болсонару, президент ЮАР Сирил Рамафоса. Председательствует саммитом глава КНР Си Цзиньпин.

В середине мая министр иностранных дел КНР Ван И заявил, что китайская сторона предлагает начать процесс расширения БРИКС. По его словам, это поможет продемонстрировать открытость и инклюзивность БРИКС, станет откликом на ожидания развивающихся стран, поможет повысить представительность и влияние объединения, а также внести больший вклад в поддержание мира и развития во всем мире. В настоящее время в объединение БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР.