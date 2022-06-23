МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Молдавия и Украина восстановят железнодорожное сообщение между южными районами, что даст Кишиневу доступ к порту Измаил, а Киеву позволит экспортировать товары в ЕС, сообщает пресс-служба молдавского министерства инфраструктуры. Французский премьер обозначила планы по заполнению газовых хранилищ страны

"Маршрут грузовых поездов на железнодорожном участке Березино (Украина) — Басарабяска (Молдова) будет открыт этой осенью, согласно меморандуму о взаимопонимании между министерством инфраструктуры и регионального развития Молдавии и министерством инфраструктуры Украины по развитию железнодорожного сообщения. Молдавия сможет экспортировать/импортировать товары через порт Измаил, расположенный на Дунае, сократив задержки в порту Рени, Украина сможет экспортировать товары в Молдавию и в страны ЕС", — сообщает министерство.

Возобновление движения на этом участке железной дороги превратит город Басарабяска в международный логистический хаб, через который будет осуществляться связь портов Южный, Одесса, Черноморск, Белгород-Днестровск, Измаил, Рени, Джурджулешты, Галац, Браила и Констанца. Таким образом, портовые комплексы станут более конкурентоспособными.

Ожидается, что Молдавии нужно будет построить 1,2 километра дороги, а Украине – около 23 километров.