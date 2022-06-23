МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Рост рабочих мест в США не может быть стабильным, если не удастся снизить темпы роста потребительских цен, заявил в четверг председатель ФРС Джером Пауэлл на комитете по финансовым услугам палаты представителей конгресса США. ФРС признала, что не может контролировать цены на нефть и продукты в США

"Рост рабочих мест в США не может быть стабильным, если ФРС не удастся снизить инфляцию", — отметил Пауэлл.

Он также отметил, что спрос на американском рынке труда остается сильным. "Монетарная политика ФРС определяется обязательством обеспечить максимальный уровень занятости и стабильность цен для американцев", — добавил Пауэлл.

В июне министерство труда США отчиталось о росте потребительских цен в стране за май на 8,6% в годовом выражении, что стало крупнейшим ростом с декабря 1981 года.