МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Россия в случае необходимости готова помочь Афганистану поставками зерна, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя. В Германии заявили вреде отказа от энергоресурсов из России

По его словам, вызывает глубокое сожаление, что незаконные санкции в отношении РФ затрагивают, в частности, сотрудничество России с гуманитарными организациями, "разрушая логистические и финансовые цепочки".

"В случае необходимости будем готовы оказать помощь Афганистану поставками зерна", — сказал Небензя.

Россия призывает западных доноров вернуть денежные средства в Афганистан, помогать нормализации в гуманитарной ситуации в стране без предварительных условий, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

"Призываем западных доноров прекратить спекулировать на афганскую тему, вернуть денежные средства в страну и начать оказывать всеобъемлющее содействие нормализации социально-экономической и гуманитарной ситуации в стране без оговорок и предусловий". — сказал Небензя на заседании СБ ООН.

По его словам, именно на этих государствах лежит основное бремя ответственности за итоги своего 20-летнего присутствия в стране.