МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Канада выделит 250 миллионов канадских долларов (192,6 миллиона долларов США) на борьбу с мировым продовольственным кризисом в рамках работы Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН, заявил в четверг премьер-министр страны Джастин Трюдо. Россия готова помочь Афганистану поставками зерна в случае необходимости

"Я рад объявить о выделении дополнительных 250 миллионов долларов, которые Канада направит ООН на Всемирную продовольственную программу для немедленной поддержки в борьбе с этим кризисом", — заявил журналистам Трюдо.

Всемирная продовольственная программа ООН направлена на оказание помощи населению в различных странах мира в чрезвычайных ситуациях, военных конфликтах, стихийных бедствиях и последствиях изменения климата.