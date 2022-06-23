МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Контакты по теме организации вывоза украинского зерна морем продолжаются, генсек ООН Антониу Гутерреш побеседовал с президентом Турции Тайипом Эрдоганом в понедельник, сообщил на брифинге официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик. Россия готова помочь Афганистану поставками зерна в случае необходимости

"Контакты продолжаются. В понедельник генсек пообщался с президентом Турции Эрдоганом", — сказал Дюжаррик.

Ранее министр национальной обороны Турции Хулуси Акар сообщил, что в вопросе вывоза зерна из черноморских портов есть определенные продвижения, но остаются технические моменты, требующие обсуждений с Россией, Украиной и ООН. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил в четверг, что в случае договоренности Москвы и Киева по "зерновой проблеме" будет создана "зона безопасности" за пределами вод Украины.

В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки, Москва категорически отвергала такие обвинения.

При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту, украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами.

Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия не препятствует вывозу зерна с Украины, и если Украина разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем.