МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. США упрекнули РФ в поставках раствора аммиачной селитры по заниженным ценам, вводят антидемпинговые пошлины, свидетельствует опубликованный в Федеральном реестре проект документа. Генсек ООН обсудил с Эрдоганом тему украинского зерна

"Министерство торговли США определило, что карбамидо-аммиачная смесь (КАС) из Российской Федерации продаётся или вероятно будет продаваться в США по заниженным экспортным ценам", — говорится в проекте документа, который официально будет опубликован на портале правительственных распоряжений США в пятницу. Ведомство пришло к такому выводу на основании анализа поставок, которые велись с апреля 2020 по март 2021 года.

"Мы дадим указание Таможенной службе требовать наличный депозит, равный сумме разницы между экспортной ценой и ценой в США", — говорится в документе, в котором также приводятся расчеты демпинговой разницы основных российских производителей и поставщиков удобрений. Так, по данным Вашингтона, средневзвешенная демпинговая разница для ПАО "Акрон" составляет около 8%, АО "Азот", АО "Невинномысский Азот" и компания EuroChem поставляют по ценам, заниженным на 23,9%, а демпинговая маржа компании КуйбышевАзот и ГК "Азот" превышает 122%.

В документе указывается, что пока продолжается антидемпинговое расследование, с перечисленных поставщиков пошлины будут взиматься в размере демпинговой разницы, со всех остальных — в размере 14,9%.