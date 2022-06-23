МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что главы государств и правительств ЕС на саммите в Брюсселе в четверг одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Франция заявила о сокращении импорта российского газа

"Соглашение достигнуто. Евросовет только что решил предоставить статус кандидата в ЕС Украине и Молдавии", — написал Мишель в Twitter.

О положительном для Украины и Молдавии решении в Twitter также сообщил премьер-министр Люксембурга.

Дальнейшие шаги Евросовет сделает после выполнения странами-кандидатами условий, сформулированных Европейской комиссией.

Владимир Зеленский 28 февраля подписал заявку на вступление Украины в ЕС. Президент Молдавии Майя Санду подписала такой документ 3 марта. Грузинские власти изначально планировали подать заявку в 2024 году, однако Тбилиси решил ускорить процесс. Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили подписал заявку о предоставлении стране статуса кандидата на вступление в ЕС также 3 марта.