МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. "Новые люди" разработали меры поддержки киноиндустрии, включающие параллельный импорт зарубежных кинолент в Россию, а также отмену НДС на услуги в кинотеатрах, при поддержке Минкультуры, предложения можно будет оформить законодательно, сообщил вице-спикер Госдумы Владислав Даванков (НЛ). Саммит Евросоюза согласовал статус кандидата для Украины и Молдавии

В четверг в Госдуме прошла встреча Даванкова с представителями Минкультуры и киноиндустрии на тему поддержки российских кинотеатров в условиях санкций.

"Предлагаем ввести параллельный импорт зарубежных фильмов. Отменить НДС для сопутствующих услуг в кинотеатрах – 40% они выручают от кафе с попкорном. Расширить Пушкинскую карту на кино. Перераспределить деньги со строительства новых кинотеатров на поддержку текущих", — рассказал политик в Telegram-канале.

По его словам, голливудские фильмы ушли с российского рынка, а зритель перестал ходить в кинотеатры.

"Результат – в два раза меньше зрителей в кино и катастрофическое падение выручки кинопрокатчиков. Наши кинотеатры еле выжили во время коронавируса. Еще один удар они не переживут", — добавил он.

Депутат подчеркнул, что в Думе готовы заняться разработкой законодательных инициатив о параллельном импорте зарубежных фильмов — "нужна только решительность Минкульта".