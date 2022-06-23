МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что генсек ООН Антониу Гутерреш хочет сначала договориться про вывоз украинского зерна, потом решать проблему с экспортом зерна из РФ, при этом Гутерреш своими действиями затягивает продовольственный кризис. США вводят антидемпинговые пошлины на российские азотные удобрения

"Он хочет сначала договориться про украинское зерно, потом про российское. Нас никто никуда не торопит", — сказал Лавров в интервью Национальной государственной телерадиокомпании Белоруссии.

По словам Лаврова, "эта ситуация создает проблемы для многих развивающихся стран".

"Генеральный секретарь ООН своими действиями затягивает продовольственный кризис, не дает возможности побыстрее направить туда зерно. Это прискорбно", — считает глава МИД РФ.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что самый простой путь разблокировки экспорта украинского зерна — через Белоруссию, маршруты через Польшу и Румынию более затратны.

"Да, действительно, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш пытается продвигать какую-то инициативу, прислал сюда своих представителей", — сказал министр в интервью Национальной государственной телерадиокомпании Белоруссии.

"Президент России Владимир Путин подробно ему разъяснил, что есть элементарный путь, который сейчас без всяких переговоров, меморандумов — путь через Беларусь", — продолжил он.

По словам Лаврова, "для этого нужно только, как вы сказали, обеспечить всю логистику и финансовые цепочки". "Есть и другие более затратные маршруты доставки продовольствия через Румынию, Польшу", — указал глава МИД РФ.

Он добавил, что "все предложения, сформулированные еще президентом Владимиром Путиным, положены "на бумагу" и переданы в Нью-Йорк". "Мы сделали все, что можем сделать", — заметил Лавров.

"Настораживает медленная реакция на, казалось бы, срочный вопрос. Не исключаю, что Секретариат ООН тоже испытывает на себе сильнейшее воздействие от желающих осуществлять внешнее управление организацией", — заключил он.