МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден обсудит с коллегами по G7 ужесточение санкций против России и меры, призванные минимизировать последствия конфликта на Украине для мировых цен на энергоносители и продовольствие, сказал координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Джон Кирби. Лавров заявил, что генсек ООН затягивает продовольственный кризис

Он дал понять, что результатом саммита, который пройдет в ближайшие дни в Германии, станут конкретные инициативы в обеих сферах.

"Я думаю, будет справедливым сказать, что последуют объявления о том, как создавать новые издержки и последствия для России, но я не хотел бы забегать вперед", — сказал Кирби на брифинге в Белом доме.

Он добавил, что речь пойдет о том, как усилить изоляцию России от мировой экономики, нанести удар по цепочкам поставок российского военно-промышленного сектора и ужесточить контроль за соблюдением "этих беспрецедентных санкций".

Можно увидеть новые обязательства по ограничению последствий, которые уже имеет спецоперация на Украине на энергетические и продовольственные цены, добавил Кирби.