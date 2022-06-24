КИШИНЕВ, 24 июн — ПРАЙМ. Спикер парламента Молдавии Игорь Гросу заявил в эфире телеканала Moldova 1, что статус кандидата на вступление в ЕС обязывает страну поддержать новые санкции против России. Венгрия призвала к отказу от санкций и переговорам с Россией

Он отметил, что Молдавия будет солидарна с Евросоюзом, санкции предназначены для того, чтобы остановить "военные действия, прекратить убийство людей и сесть за стол переговоров".

Мы хотим всеми дипломатическими методами достичь этого", — пояснил Гросу.

Он также добавил, что Молдавия хочет иметь хорошие отношения с Россией, торговать с ней, но только на условиях взаимного уважения.

Главы государств и правительств ЕС на саммите в Брюсселе в четверг одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз, сообщил глава Евросовета Шарль Мишель.

Страны Запада ранее ввели несколько пакетов санкций против РФ из-за Украины. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.