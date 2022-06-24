Глава МИД Германии заявила, что страна активно работает по вопросу вывоза зерна из России
БЕРЛИН, 24 июн — ПРАЙМ. Глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила на брифинге в Берлине, что Германия активно работает с компаниями по вопросу о возможном вывозе зерна из России.
Она отметила, что в отношении российского зерна "нет блокады", экспорт остается таким же высоким, как и в прошлом году. При этом, по ее словам, есть компании, которые не уверены, могут ли они транспортировать зерно на судах и МИД страны активно работает над тем, чтобы ясно дать понять, что это зерно может быть вывезено также из России.
ЗЕРНО ИЗ УКРАИНЫ
Глава министерства продовольствия и сельского хозяйства ФРГ Джем Оздемир заявил, что Европа получила вместо 5 миллионов тонн зерна из Украины в мае всего 1,7 миллиона по Дунаю и по дорогам.
Он добавил, что Украина "болезненно" переживает блокаду морских портов, которая делает невозможным вывод зерна, призвал задуматься о создании не только "временных, но и постоянных маршрутов" в данном вопросе.
В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки, Москва категорически отвергала такие обвинения.
При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту, украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами.
Владимир Путин заявлял, что Россия не препятствует вывозу зерна с Украины, и если Украина разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем.
https://1prime.ru/state_regulation/20220624/837284501.html