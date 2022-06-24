МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. По сообщению пресс-службы Кремля, президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко обсудят развитие двусторонних отношений и интеграционные процессы на встрече 25 июня в Санкт-Петербурге. Минэкономики РФ и Белоруссии обсудили дальнейшую стратегию взаимодействия

Отмечается, что главы государств планируют обсудить вопросы дальнейшего развития двусторонних отношений стратегического партнерства и союзничества, а также продвижения интеграционных процессов в ходе встречи, которая состоится в Санкт-Петербурге 25 июня.