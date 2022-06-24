БЕРЛИН, 24 июн — ПРАЙМ. Немецкий канцлер Олаф Шольц заявил на саммите ЕС в Брюселе, что решение Евросоюза по Украине и Молдавии — "это большой прогресс". Шольц оценил готовность Европы к отказу от энергоносителей из России

Он также пообещал странам Западных Балкан поддержку в процессе вступления в ЕС со стороны Берлина.

По его словам, все шесть могут положиться на Германию, которая поддержит их в том, чтобы они "сейчас добились быстрого прогресса на пути в Европу". Он также подчеркнул, что Берлин "продолжает выступать с позиций поддержки перспективы вступления этих шести стран".

Главы государств и правительств ЕС на саммите в Брюсселе в четверг одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз, сообщил глава Евросовета Шарль Мишель.

Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония — с 2005, Черногория — с 2010, а Сербия — с 2012. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия — это произошло в 2013 году, причем процесс занял десять лет.