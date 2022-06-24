МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Пошлина на экспорт пшеницы из России с 29 июня по 5 июля включительно составит 146,1 доллара за тонну, на вывоз ячменя — 117,5 доллара, кукурузы — 88,7 доллара за тонну, следует из данных Минсельхоза. В МИД Германии заявили об отсутствии блокады российского зерна

Ставка экспортной пошлины на пшеницу и меслин (смесь пшеницы и ржи) рассчитана при индикативной цене 404 доллара за тонну, на ячмень — при цене 352,5 доллара, на кукурузу — при цене 311,8 доллара за тонну.

Пошлина на экспорт пшеницы из России с 22 по 28 июня включительно составляет 142 доллара за тонну, на вывоз ячменя — 117,5 доллара, кукурузы — 86,5 доллара за тонну.

В России со 2 июня прошлого года заработала гибкая экспортная пошлина на пшеницу, кукурузу и ячмень, которая действует в рамках механизма зернового демпфера. Для расчета пошлин используются данные о цене экспортных контрактов, зарегистрированных на бирже. Средства, полученные за счет пошлин, возвращаются субъектам РФ в виде субсидий производителям пшеницы, ржи, кукурузы и кормового ячменя, и распределяются в зависимости от объема произведенной продукции.