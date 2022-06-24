МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев написал Медведев в своем Telegram-канале, что от немецких чиновников странно слышать заявления о том, что Россия использует голод в качестве оружия, поскольку во время Великой Отечественной войны Германия 900 дней держала в блокаде Ленинград, где от голода погибли почти 700 тысяч человек. В МИД отвергли обвинения Запада в адрес России в перебоях в поставках зерна

Ранее глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что Россия "использует голод в качестве оружия".