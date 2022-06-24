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2022
https://1prime.ru/state_regulation/20220624/837286577.html
Медведев прокомментировал слова про использование Россией голода как оружия
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. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев написал Медведев в своем Telegram-канале, что от немецких чиновников странно слышать заявления о том, что Россия использует голод в... ПРАЙМ, 24.06.2022
экономика, новости, дмитрий медведев, германия, голод
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев написал Медведев в своем Telegram-канале, что от немецких чиновников странно слышать заявления о том, что Россия использует голод в качестве оружия, поскольку во время Великой Отечественной войны Германия 900 дней держала в блокаде Ленинград, где от голода погибли почти 700 тысяч человек.
Ранее глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что Россия "использует голод в качестве оружия".