МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Около половины британцев стали покупать меньше продуктов на фоне рекордной инфляции, которая вызвала значительное подорожание продовольственных товаров, сообщило в пятницу Бюро национальной статистики Великобритании. В МИД отвергли обвинения Запада в адрес России в перебоях в поставках зерна

"Более четырех из десяти взрослых заявили, что стали покупать меньше продуктов, это число увеличивается, так как в сентябре 2021 года, когда мы первый раз опрашивали (людей), (это число составило) один из восьми (8%)", — говорится в отчете ведомства.

Документ составлен на основе опроса 4997 домохозяйств, который проходил с 8 по 19 июня.

Ранее стало известно, что цены на продукты в Великобритании могут вырасти на 15% этим летом на фоне антироссийских санкций и Brexit, это станет самым высоким приростом цен за последние 20 лет и серьезно ударит по кошелькам населения.

Инфляция в Великобритании в последние месяцы бьет рекорды. В начале мая Банк Англии повысил прогноз инфляции на 2022 год и ожидает ее ускорения до 10,25% в четвертом квартале, что может быть историческим рекордом. Регулятор отметил, что с момента последней публикации доклада в феврале инфляционное давление резко усилилось из-за ситуации на Украине. Это, по информации банка, привело к "значительному ухудшению перспектив роста в мире и Великобритании".

По данным Бюро национальной статистики Великобритании, годовая инфляция в стране по итогам апреля стала рекордной с марта 1982 года – 9% против 7% месяцем ранее. За апрель потребительские цены выросли на 2,5% после роста на 1,1% в марте. В марте 1982 года в Великобритании была зафиксирована инфляция в 9,1%.