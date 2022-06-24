МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Увеличение поставок российского алюминия в Европу на 15% в апреле произошло по инерции, заявил РИА Новости главный экономист информационно-аналитического центра TeleTrade Марк Гойхман. В Германии допустили прекращение поставок газа по "Северному потоку"

Согласно данным Евростата, импорт необработанного алюминия и катанки из России в страны Евросоюза в апреле составил 76 тысяч тонн, что на 15% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

"Геополитические факторы неблагоприятно воздействуют на поставки алюминия. Рост российского экспорта этого металла в Европу в апреле на 15% не должен вводить в заблуждение. Это результат вывоза по инерции, по контрактам, заключенным до марта", — сказал Гойхман.

По его словам, для РФ продажи "крылатого металла" за рубеж имеют гораздо меньшее значение, чем углеводороды. И ограничивать санкциями данное направление, по его оценке, не имеет большого смысла. А вот цены для европейских потребителей в этом случае заметно вырастут.

"Но даже без прямых санкций поставки алюминия сталкиваются со сложностями. Речь идет, прежде всего, о логистических проблемах. Доставка морем крайне затруднена из-за отказа владельцев контейнеров предоставлять их российским экспортерам, а также из-за отказа судов заходить в российские порты", — отметил он.

Кроме того, для производителей есть сложности с поступлением из-за рубежа сырья, в частности, глинозема. Остановилось снабжение и российских заводов из украинского Николаева, а также из Австралии, запретившей продажу сырья в Россию, напомнил Гойхман.