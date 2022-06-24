МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. ПУТИН: РФ ГОТОВА ПОСТАВЛЯТЬ ЭНЕРГОНОСИТЕЛИ, УДОБРЕНИЯ И ЗЕРНО
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https://1prime.ru/state_regulation/20220624/837288492.html
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МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. ПУТИН: РФ ГОТОВА ПОСТАВЛЯТЬ ЭНЕРГОНОСИТЕЛИ, УДОБРЕНИЯ И ЗЕРНО
Новость дополняется
https://1prime.ru/state_regulation/20220624/837288492.html
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