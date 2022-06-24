МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. США были совсем недавно экспортером продовольствия, а теперь на 17 миллиардов долларов больше стали покупать, а не продавать, сообщил президент России Владимир Путин. Путин назвал инфляцию в мире результатом безответственной работы G7

"Те же Соединенные Штаты были совсем недавно экспортером продовольствия, а теперь у них больше, по-моему, на 17 млрд долларов они покупают, чем продают", — сказал Путин в ходе выступления на саммите БРИКС.