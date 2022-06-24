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2022
https://1prime.ru/state_regulation/20220624/837288899.html
Путин констатировал, что США перестали быть экспортером продовольствия
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
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. США были совсем недавно экспортером продовольствия, а теперь на 17 миллиардов долларов больше стали покупать, а не продавать, сообщил президент России Владимир Путин. "Те же... ПРАЙМ, 24.06.2022
экономика, новости, сша, владимир путин, экспортеры
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. США были совсем недавно экспортером продовольствия, а теперь на 17 миллиардов долларов больше стали покупать, а не продавать, сообщил президент России Владимир Путин.
"Те же Соединенные Штаты были совсем недавно экспортером продовольствия, а теперь у них больше, по-моему, на 17 млрд долларов они покупают, чем продают", — сказал Путин в ходе выступления на саммите БРИКС.