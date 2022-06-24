МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, по окончательной оценке, в июне снизился до 50 пунктов с майских 58,4 пункта, сообщается на сайте университета.

Аналитики, опрошенные порталом DailyFХ, ожидали снижения показателя до 50,2 пункта, как и показала предварительная оценка.

Показатель стал минимальным за все время ведения подсчетов, отмечается в релизе.

Кроме того, индекс текущих экономических условий в США, по окончательной оценке, сократился до 53,8 пункта с 63,3 пункта в мае, а индекс экономических ожиданий — до 47,5 пункта с 55,2 пункта месяцем ранее. Аналитики ожидали показателей на уровне предварительной оценки в 55,4 пункта и 46,8 пункта соответственно.

Индекс потребительских настроений Мичиганского университета составляется на основе ежемесячного опроса не менее чем 500 американских домохозяйств по 50 ключевым вопросам, направленным на выявление изменений в ожиданиях потребителей относительно экономического климата, личных доходов и потребления.

Индикатор публикуется два раза в месяц в виде первоначальной и окончательной оценки и влияет на динамику доллара, фондовых рынков и государственных облигаций США.