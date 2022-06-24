МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Продажи новых домов в США в мае выросли на 10,7% по сравнению с пересмотренным показателем апреля – до 696 тысяч, свидетельствуют данные бюро переписи населения министерства торговли США.

Аналитики, опрошенные порталом DailyFХ, ожидали, напротив, снижения показателя до 588 тысяч с изначального уровня предыдущего месяца в 591 тысячу; показатель был пересмотрен до 629 тысяч.

По сравнению с маем 2021 года, когда продажи составили 740 тысяч, в отчетном месяце зафиксировано снижение на 5,9%.

Объем продаж нового жилья (New Home Sales) — важный показатель состояния рынка недвижимости и экономики в целом. Его увеличение ведет к росту расходов новых домовладельцев на мебель и услуги ЖКХ, что, в свою очередь, стимулирует спрос на товары, услуги и рабочую силу. Кроме того, более половины всего строительства в США приходится на жилой фонд. Таким образом, динамика продаж жилой недвижимости по цепочке передается другим отраслям экономики.