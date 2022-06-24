МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Инфляционные ожидания россиян на ближайшие 12 месяцев выросли в июне на 0,9 процентного пункта — до 12,4% и сейчас близки к значениям августа – сентября прошлого года, говорится в материалах ЦБ. В Банке России спрогнозировали уровень инфляции в 2024 году

"Инфляционные ожидания населения в июне 2022 года возросли. Медианная оценка инфляционных ожиданий составила 12,4% (+0,9 процентного пункта к маю), что соответствует значениям августа – сентября 2021 года", — пишет ЦБ.

Регулятор пояснил, что рост инфляционных ожиданий в июне произошел за счет повышения оценок респондентов без сбережений, то есть менее обеспеченных групп населения. Ожидания респондентов со сбережениями немного снизились.

В то же время наблюдаемая населением годовая инфляция в июне снизилась впервые с марта: ее медианная оценка составила 23,7%, уменьшившись за месяц на 1,4 процентного пункта. Несмотря на произошедшее снижение, текущее значение наблюдаемой инфляции остается максимальным с октября 2015 года.

ПРОИНФЛЯЦИОННЫЕ РИСКИ

В материалах регулятора также сообщается, что проинфляционные риски в России, несмотря на снижение, остаются существенными, высокие и незаякоренные инфляционные ожидания могут усилить их действие на краткосрочном горизонте.

"Проинфляционные риски продолжают снижаться, но остаются существенными. На краткосрочном горизонте действие проинфляционных факторов может усиливаться высокими и незаякоренными инфляционными ожиданиями", — отметили в ЦБ.

По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 14-17% в 2022 году, снизится до 5-7% в 2023 году и вернется к 4% в 2024 году.