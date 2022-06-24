МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Отмена акциза на жидкую сталь невозможна, но Минфин РФ готов осенью обсуждать уточнение к формуле, заявил замминистра финансов Алексей Сазанов на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам. Аналитик считает, что Китай будет требовать скидку на российский чугун

"Мы договорились, что мы в мае-июне посмотрим на финансовое положение металлургических компаний. Конечно, решение об отмене акциза на жидкую сталь невозможно, потому что это долгосрочный источник финансирования расходов федерального бюджета. При этом мы готовы будем обсуждать уточнения в его формулу в период осенней сессии, если соответственно будет подтверждение ухудшения финансового-экономического положения металлургических компаний", — сказал он.

На комитете обсуждались поправки, предложенные депутатом Госдумы, об отмене акциза на жидкую сталь. Автор обосновал своё предложение сложной ситуацией в металлургической отрасли.

"На данном моменте мы данные поправки не поддерживаем, но вопрос заслуживает внимания и мы будем обсуждать его осенью, будем искать решение", — пообещал Сазанов.