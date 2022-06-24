МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал "двойными стандартами" непредоставление Грузии статуса кандидата в члены ЕС наряду с Украиной и Молдавией. Премьер Италии заявил, что Еврокомиссия изучит введение потолка цен на газ

"Мы в Венгрии прекрасно знаем, что такое брюссельские двойные стандарты, что сейчас, к сожалению, испытали и наши грузинские друзья… Наряду с Украиной и Молдавией Грузия тоже должна была вчера получить статус кандидата в члены Евросоюза, но то, что произошло в итоге, необъяснимо, непонятно и даже вредно для Европы", — написал Сийярто в соцсетях по итогам визита в Тбилиси.

Обращаясь к главе МИД Грузии Илие Дарчиашвили, он отметил: "Если бы у Евросоюза было хоть немного стратегического видения, они бы дали вам шанс, вместо этого здесь снова упущенная возможность, которая, к тому же, неуважение к грузинской нации".

В четверг главы государств и правительств ЕС приняли решение предоставить Украине и Молдавии статус страны-кандидата на вступление в состав союза.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил за предоставление статуса кандидата в члены Евросоюза Украине и Молдавии, а также Грузии и Боснии и Герцеговине.

Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония — с 2005-го, Черногория — с 2010-го, а Сербия — с 2012-го. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия — это произошло в 2013 году, причем процесс занял десять лет.