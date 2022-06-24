ВАШИНГТОН, 24 июн — ПРАЙМ. Рост инфляции и проблемы цепочек поставок требуют отмены введенных в последние пять лет ограничительных пошлин, США следует работать с торговыми партнерами над снятием разногласий, заявила глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева. В Нигерии оценили возможность ОПЕК+ нарастить добычу нефти

"В ходе наших переговоров власти подчеркнули их приверженность открытой, прозрачной и основанной на правилах международной торговле. В этом контексте, особенно во время высокой инфляции и напряженной цепочки поставок, мы ясно видим преимущество от отмены тарифов, введенных в последние пять лет", — сказала глава МВФ на заседании Фонда с американскими представителями.

"Мы также видим возможность для США взаимодействовать со своими торговыми партнерами для разрешения долгосрочных опасений и разногласий, которые, как мы знаем, существуют в мировой торговой системе", — сказала Георгиева.

Ранее в июне министр финансов США Джанет Йеллен признала, что некоторые пошлины на товары из Китая могут быть пересмотрены, поскольку их применение не имеет "стратегической цели". Коллеги Йеллен ранее публично выступали за снижение пошлин на широкий круг потребительских товаров из Китая, но советовали сохранить тарифы на сталь или алюминий.

Президент США Джо Байден ранее поручил своей администрации провести ревизию пошлин на китайский импорт, введенных при предшественнике Дональде Трампе, на предмет их возможной отмены в интересах обуздания цен на американском рынке.