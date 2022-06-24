ВАШИНГТОН, 24 июн — ПРАЙМ. Экономика США будет замедляться в 2023 и 2024 годах, но избежит рецессии, говорится в обновленном прогнозе Международного валютного фонда. Bloomberg: банки хотят вновь торговать страховками от дефолта на Россию

Эксперты МВФ ожидают снижения темпов роста реального ВВП до 1,7% и 0,8% в 2023 и 2024 годах, соответственно, с 2,9%, прогнозируемых по итогам текущего года.

"Мы ожидаем, что экономика США замедлится в 2022 и 2023 годах, но едва избежит рецессии", — сказано в документе.

В 2025 и 2026 году темпы экономического роста возрастут до 1,7% и 2,1%, ожидают в МВФ.

Согласно прогнозу фонда, инфляция по итогам 2022 года составит 5,4%, в 2023 году вернется к 2% и еще через год снизится до 1,8%.