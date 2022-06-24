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МВФ ожидает, что экономика США замедлится, но избежит рецессии
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Экономика США будет замедляться в 2023 и 2024 годах, но избежит рецессии, говорится в обновленном прогнозе Международного валютного фонда. Эксперты МВФ ожидают снижения темпов... ПРАЙМ, 24.06.2022
экономика, мировая экономика, новости, сша, мвф
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ВАШИНГТОН, 24 июн — ПРАЙМ. Экономика США будет замедляться в 2023 и 2024 годах, но избежит рецессии, говорится в обновленном прогнозе Международного валютного фонда.
Эксперты МВФ ожидают снижения темпов роста реального ВВП до 1,7% и 0,8% в 2023 и 2024 годах, соответственно, с 2,9%, прогнозируемых по итогам текущего года.
"Мы ожидаем, что экономика США замедлится в 2022 и 2023 годах, но едва избежит рецессии", — сказано в документе.
В 2025 и 2026 году темпы экономического роста возрастут до 1,7% и 2,1%, ожидают в МВФ.
Согласно прогнозу фонда, инфляция по итогам 2022 года составит 5,4%, в 2023 году вернется к 2% и еще через год снизится до 1,8%.