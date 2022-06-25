МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. Коронавирусный индекс (Covindex), отражающий картину потребления наиболее востребованных у россиян на фоне пандемии товаров, на неделе с 13 по 19 июня немного снизился после двух недель роста, опустившись на 0,7 пункта — до 109 пунктов. Путин рассказал о "хронических" проблемах в мировой экономике

Индекс разработан РИА Новости на основе данных, эксклюзивно предоставляемых агентству крупнейшим оператором фискальных данных "Платформа ОФД". В "корзину" для его расчета вошли семь товаров, ажиотажный спрос на которые сделал их символами пандемии коронавируса: антисептики, одноразовые перчатки, медицинские маски, кусковое мыло, туалетная бумага, лимоны и гречка.

По всем семи товарам из "коронавирусной корзины" еженедельно "Платформа ОФД" рассчитывает агрегированные обезличенные показатели продаж (средний чек). За базовые 100 баллов принято значение Covindex на неделе с 13 по 19 апреля 2020 года. Его изменение соответствует среднему арифметическому от динамики среднего чека по каждому из семи товаров.

На прошлой неделе средний чек показал положительную динамику по медицинским маскам (на 7%, до 109 рублей), кусковому мылу (на 2%, до 121 рубля), туалетной бумаге (на 2%, до 105 рублей). Снизился он по антисептикам (на 10%, до 324 рублей), перчаткам (на 4%, до 149 рублей), лимонам (на 2%, до 43 рублей). По гречке средний чек сохранился на прежнем уровне (115 рублей).

Таким образом, Covindex по сравнению с предыдущей неделей снизился на 0,7 пункта и составил 109 пунктов.

Как пояснили аналитики, индекс стремится стабилизироваться в "летнем режиме", когда потребительский интерес к средствам индивидуальной защиты снижается, а цены на товары массового спроса движутся в рамках изменения индексов потребительских цен.