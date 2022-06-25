МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. Согласно сообщению на сайте правительства России, оно расширило возможности корректировки условий концессионных соглашений. Правительство одобрило поправки в закон о приватизации

Постановление, разрешающее менять их основные параметры из-за санкционных ограничений, подписал глава кабмина Михаил Мишустин.

"Правительство поможет снизить риски срыва реализации концессионных соглашений по строительству автодорог, мостов, железных дорог, школ и других объектов", — сказано в сообщении.

Подчеркивается, что это позволит поддержать концессионеров, реализующих проекты регионального и муниципального уровня. Изменения в соглашения будут возможны при одобрении ФАС.

Отмечается, что постановление – часть плана первоочередных действий по обеспечению развития российской экономики в условиях внешнего санкционного давления.