2022-06-25T10:16:03+03:00
2022-06-25T10:16:03+03:00
2022-06-25T10:16:03+03:00
2022
https://1prime.ru/state_regulation/20220625/837293848.html
Возможности корректировки условий концессионных соглашений стали шире
Экономика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
. Согласно сообщению на сайте правительства России, оно расширило возможности корректировки условий концессионных соглашений. Постановление, разрешающее менять их основные... ПРАЙМ, 25.06.2022
экономика, новости, правительство рф, постановление, концессионные соглашения
https://cdnn.1prime.ru/images/83455/81/834558155.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83455/81/834558155.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83455/81/834558154.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83455/81/834558154.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83455/81/834558141.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83455/81/834558141.jpg
https://1prime.ru/society/20220624/837285471.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. Согласно сообщению на сайте правительства России, оно расширило возможности корректировки условий концессионных соглашений.
Постановление, разрешающее менять их основные параметры из-за санкционных ограничений, подписал глава кабмина Михаил Мишустин.
"Правительство поможет снизить риски срыва реализации концессионных соглашений по строительству автодорог, мостов, железных дорог, школ и других объектов", — сказано в сообщении.
Подчеркивается, что это позволит поддержать концессионеров, реализующих проекты регионального и муниципального уровня. Изменения в соглашения будут возможны при одобрении ФАС.
Отмечается, что постановление – часть плана первоочередных действий по обеспечению развития российской экономики в условиях внешнего санкционного давления.