МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил в эфире телеканала "Россия-24", предприятия "Роскосмоса" приступили к серийному производству ракет "Сармат". По его словам, первый полк встанет на боевое дежурство до конца 2022 года в Красноярском крае. Сенат США принял законопроект о контроле над оружием

"Мы исходим из того, что мы до конца года должны будем поставить первый полк в Ужуре, Красноярском крае, на боевое дежурство", — сказал он.

Рогозин добавил, что сейчас "Роскосмос" готовится ко второму летно-конструкторскому испытанию "Сармата". Также он уточнил, что будут повышены требования к ракете в определенных моментах, согласованных с заказчиком — Минобороны РФ.