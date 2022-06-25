КИШИНЕВ, 25 июн — ПРАЙМ. Президент Молдавии Майя Санду заявила в эфире телеканала Prime, что продовольственная безопасность страны находится под угрозой из-за ситуации на Украине, так как она приводит к росту цен на продукты. Путин подтвердил позицию России по перевозке украинского зерна

По мнению Санду, так как Украина не может заниматься экспортом, хотя является крупным поставщиком зерна, это может привести к резкому росту цен на международном рынке.

Она отметила, что рост цен на зерно автоматически отражается и на стоимости остальных продуктов питания.

"Мы пытаемся помочь Украине, чем можем, через железную дорогу, через порт Джурджулешты, но это не может заменить тех мощностей, которые Украина имела через свои порты на юге страны", — заявила президент.

Ранее украинская зерновая ассоциация (УЗА) обратилась к правительству с просьбой организовать "зеленый коридор" для экспорта зерна в речные порты Дуная через село Паланка, которое находится на территории Молдавии.

В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки — Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту, украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что проблем с вывозом зерна с Украины не существует, и Россия не препятствует этому. Если Украина разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем, отметил он.