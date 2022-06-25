БЕРЛИН, 25 июн — ПРАЙМ. Городская полиция Мюнхена сообщила в Twitter, что около четырех тысяч демонстрантов участвуют в акции в связи с проведением саммита G7. США сообщили, что Байден обсудит новые меры изоляции экономики России на G7

"Собрание при участии 4 тысяч человек прибыло в Мюнхен на Терезиенвизе", — сказано в сообщении.

Отмечается, что часть демонстрантов попыталась выйти за периметр акции, но после переговоров с полицией их удалось вернуть обратно.

Ранее об участии в акциях протеста, приуроченных к саммиту G7, заявили в 15 общественных организациях, в том числе в Фонде защиты дикой природы WWF. Участники намерены требовать от мировых лидеров отказа от ископаемой энергетики, поддержки многообразия видов, социальной справедливости и борьбы с голодом.

Саммит "Большой семерки" под председательством Германии пройдет 26-28 июня в замке Эльмау в Баварии. Среди приглашенных участников саммита — лидеры Сенегала, ЮАР, Аргентины, Индии, Индонезии. Также во встрече примет участие по видеосвязи Владимир Зеленский.