2022-06-25T18:27:29+03:00

2022-06-25T18:27:29+03:00

2022-06-25T18:27:29+03:00

2022

https://1prime.ru/state_regulation/20220625/837295539.html

Путин рассказал о контактах с ООН по поставкам удобрений

Экономика

Новости

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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html

https://россиясегодня.рф

ПУТИН О ПОСТАВКАХ УДОБРЕНИЙ НА МИРОВЫЕ РЫНКИ: МЫ В ТЕСНОМ КОНТАКТЕ С ООН, МНОГИЕ ПАРТНЕРЫ ПРОСЯТ УВЕЛИЧИТЬ ПОСТАВКИ, НАДО ОБСУДИТЬ ДЕТАЛИ ПРАЙМ, 25.06.2022

сельское хозяйство, экономика, новости

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60