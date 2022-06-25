2022-06-25T18:27:29+03:00
2022-06-25T18:27:29+03:00
2022-06-25T18:27:29+03:00
2022
https://1prime.ru/state_regulation/20220625/837295539.html
Путин рассказал о контактах с ООН по поставкам удобрений
Экономика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
ПУТИН О ПОСТАВКАХ УДОБРЕНИЙ НА МИРОВЫЕ РЫНКИ: МЫ В ТЕСНОМ КОНТАКТЕ С ООН, МНОГИЕ ПАРТНЕРЫ ПРОСЯТ УВЕЛИЧИТЬ ПОСТАВКИ, НАДО ОБСУДИТЬ ДЕТАЛИ ПРАЙМ, 25.06.2022
сельское хозяйство, экономика, новости
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ПУТИН О ПОСТАВКАХ УДОБРЕНИЙ НА МИРОВЫЕ РЫНКИ: МЫ В ТЕСНОМ КОНТАКТЕ С ООН, МНОГИЕ ПАРТНЕРЫ ПРОСЯТ УВЕЛИЧИТЬ ПОСТАВКИ, НАДО ОБСУДИТЬ ДЕТАЛИ