С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 июн — ПРАЙМ. Россия готова в этом году поставить свыше 50 миллионов тонн зерна на мировые рынки, сообщил президент России Владимир Путин на встрече с главой Белоруссии Александром Лукашенко. Лукашенко: Минск предложил Москве 15 крупных инвестпроектов

"В прошлом году Россия поставила 40 с лишним миллионов тонн зерновых на мировые рынки. В этом сельхозгоду, до следующего лета, мы готовы поставить, наверно, будем свыше 50 миллионов тонн", — сказал Путин.

Президент России отметил, что и Белоруссия наращивает производство, сельское хозяйство в этой стране развивается очень уверенно, успешно.