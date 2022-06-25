ДОНЕЦК, 25 июн — ПРАЙМ. Власти ДНР устанавливают курс валют, согласно которому одна гривна будет эквивалентна 1,5 российского рубля, изменения вступят в силу с 25 июня. WSJ назвала "путинский рост цен" Байдена трижды ложью

Ранее власти Донецкой Народной Республики устанавливали курс валют, согласно которому одна гривна была эквивалентна двум российским рублям.

Согласно новому указу, опубликованному в официальном Telegram-канале, вносятся изменения в указ от 26 марта №104 "О временном порядке использования наличной украинской гривны на территории Донецкой Народной Республики" в подпункт о применении официального курса при определении цен на товары, работы и услуги.

Указ будет действовать до 1 октября.