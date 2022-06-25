МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден и другие лидеры стран G7 согласятся ввести запрет на импорт нового золота из России, передает агентство Рейтер.

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Ранее координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что лидеры G7 на предстоящем саммите в Германии будут обсуждать возможности наращивания давления на Россию и минимизации издержек от применения таких санкций для мировой экономики.

Согласно агентству, которое ссылается на источник, американский минфин во вторник выпустит решение о запрете импорта нового золота в США.

Саммит "Большой семерки" под председательством Германии пройдет 26-28 июня в замке Эльмау в Баварии. Среди приглашенных участников саммита — лидеры Сенегала, ЮАР, Аргентины, Индии, Индонезии. Также во встрече примет участие по видеосвязи Владимир Зеленский.