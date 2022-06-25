КАЛИНИНГРАД, 25 июн — ПРАЙМ. Очередь на российско-литовской границе увеличилась до 250 грузовых автомобилей, сообщила пресс-служба Калининградской областной таможни. Reuters узнал о планах лидеров G7 запретить импорт нового золота из России

23 июня на российско-литовской границе в Калининградской области на пункте пропуска Чернышевское в очереди скопилось 150 фур. 22 июня выезда из региона ожидали 110 грузовиков. В пресс-службе региональной таможни отмечали, что число пропускаемых фур из Калининградской области снижено из-за сбоя на литовской таможне.

"Очередь на выезд из РФ​ на 9.00 по местному времени составляла 250 грузовых транспортных средств, на въезд — 0", — сообщили в таможне.

В начале мая на российско-литовской границе на въезд в РФ наблюдалась очередь из 470 грузовиков. Калининградские дальнобойщики сообщали, что стоять там приходилось по несколько суток. Для борьбы с очередями из большегрузов была усилена работа таможни, увеличено число сотрудников. Региональные власти называли одной из причин очередей на погранпереходе короткие сроки таможенного транзита – двое суток.

Евросоюз прекратил пускать в европейские страны грузовой автотранспорт, зарегистрированный в РФ, ещё в начале апреля. Однако для транзита товаров в Калининградскую область тогда сделали исключение. Сейчас объявленный Литвой запрет касается всего грузового транзита грузов, попавших под санкции Евросоюза. Литовские железные дороги ранее уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении с 18 июня транзита ряда товаров, попавших под санкции ЕС.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сказала, что Литва, приняв такое решение, действует агрессивно и вышла за пределы недружественных линий. Посол ЕС в России Маркус Эдерер был вызван в МИД во вторник из-за ограничения транзита. Российская сторона в ходе беседы потребовала немедленно возобновить калининградский транзит, иначе последуют ответные меры. Литовские власти отрицают нарушение договора о транзите и утверждают, что только выполняли санкции ЕС. Губернатор области Антон Алиханов заявил, что паромный комплекс Калининградской области справится с новыми грузами из-за ограничения транзита через Литву. Перевозка нефтепродуктов в Калининградскую область через Литву продолжается, их транзит не ограничен до 10 августа.