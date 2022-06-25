МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что Вильнюс не пойдет на уступки России в вопросе транзита товаров в Калининградскую область. На российско-литовской границе образовалась очередь

"В Брюсселе я обсудил эту тему с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Абсолютно ясно, что Литва должна удержать и удержит контроль за провозимыми через ее территорию товарами и не может быть речи ни о каких "коридорах", как и никаких мыслей об уступках России в качестве реакции на угрозы Кремля", — написал Науседа в соцсетях.

Он добавил, что "ясно изложил председателю ЕК, как эту ситуацию видит Литва". По словам Науседы, правительство страны "должно быстро начать консультации с Еврокомиссией, чтобы осуществляемые санкции не нарушили ни интересов Литвы, ни международных договоров".

Евросоюз прекратил пускать в европейские страны грузовой автотранспорт, зарегистрированный в РФ, ещё в начале апреля. Однако для транзита товаров в Калининградскую область тогда сделали исключение. Сейчас объявленный Литвой запрет касается всего грузового транзита грузов, попавших под санкции Евросоюза. Литовские железные дороги ранее уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении с 18 июня транзита ряда товаров, попавших под санкции ЕС.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сказала, что Литва, приняв такое решение, действует агрессивно и вышла за пределы недружественных линий. Посол ЕС в России Маркус Эдерер был вызван в МИД из-за ограничения транзита. Российская сторона в ходе беседы потребовала немедленно возобновить калининградский транзит, иначе последуют ответные меры. Литовские власти отрицают нарушение договора о транзите и утверждают, что только выполняли санкции ЕС. Губернатор региона Антон Алиханов заявил, что паромный комплекс Калининградской области справится с новыми грузами из-за ограничения транзита через Литву. Перевозка нефтепродуктов в Калининградскую область через Литву продолжается, их транзит не ограничен до 10 августа.