КИШИНЕВ, 25 июн — ПРАЙМ. Комиссия по чрезвычайным ситуациям Молдавии на заседании в субботу приняла решение об отмене запрета на экспорт пшеницы и муки, сообщила пресс-служба правительства. Путин: Россия готова экспортировать свыше 50 миллионов тонн зерна

В Молдавии с 24 февраля приняли решение о введение в республике режима чрезвычайного положения из-за ситуации на Украине. В этот период комиссия по чрезвычайным ситуациям под руководством премьера получает право принимать решения без согласования с парламентом. Ради обеспечения продовольственной безопасности с 1 марта в Молдавии был запрещен экспорт пшеницы, а с 12 марта – муки.

"Комиссия по чрезвычайным ситуациям постановила: отменить пункт 8 постановления №9 от 10 марта (запрещается экспорт из Республики Молдова муки пшеничной или пшенично-ржаной); в пункте 14 постановления №2 от 25 февраля отменить примечание под буквой "а" (запрет экспорта пшеницы – ред.), — говорится в документе, опубликованном на сайте кабмина.

Решение комиссии вступило в силу в момент публикации. Ранее власти уже обещали рассмотреть вопрос отмены экспорта, поскольку на этой неделе молдавские фермеры в разных районах страны вышли на протесты. Их требования были связаны в том числе с тем, чтобы власти разблокировали экспорт пшеницы или закупили для госрезерва минимум 100 тысяч тонн зерна у местных аграриев.

Ряд стран Запада ввел несколько пакетов санкций против РФ из-за ситуации на Украине. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, говоря о последствиях санкций против РФ, заявлял, что они приведут к полноценному международному продовольственному кризису с перспективой голода в отдельных странах.