МОСКВА, 26 июн — ПРАЙМ. Нынешний глобализированный мир может рухнуть по экономическим причинам, заявил в эфире телеканала Fox News автор книги "Конец света — только начало" Питер Зейхан. Глава ВТБ объявил об окончании глобализации и начале "холодной войны 2.0"

По его словам, человечество сейчас экономит за счет роста производства и диверсифицировало весь спектр профессиональных навыков, в результате чего возник привычный мир, "где всего в избытке". "Но если из-за популизма, а также торговых и демографических причин глобальная система рухнет, все это исчезнет. На плаву удержатся только те страны, которые обладают большим влиянием и имеют доступ к трудовым ресурсам и капиталу. И таковых не много", — отметил эксперт.

Он добавил, что США не демонстрируют желания продолжать прежний курс. "Мы растратили всю прежнюю мощь. На вооружении у нас 14 авианосцев, еще несколько на подходе — этого достаточно для разрушения какой-то страны, но для патрулирования мирового океана с целью защиты морской торговли необходимо около 800 эсминцев, а у нас их всего 70", — сказал Зейхан.