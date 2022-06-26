ТОКИО, 26 июн — ПРАЙМ. Пожар произошел на грузовом судне "Ангара" под флагом Сьерра-Леоне с 25 россиянами на борту, следовавшем из японского порта Фусики во Владивосток, весь экипаж эвакуирован, сообщает генеральное консульство России в Ниигате. Санкции мешают иностранным судовладельцам расплатиться с моряками России

"По данным Управления безопасности на море Японии, 25 июня 2022 г. на борту парома Angara, следовавшего из порта Фусики (префектура Тояма) во Владивосток, произошел пожар. Экипаж, состоящий из 25 росграждан, эвакуирован. Сведения о пострадавших не поступали", — говорится в сообщении генконсульства России в Ниигате на странице в Facebook*.

Также отмечается, что "генконсульство находится в контакте с капитаном корабля и Управлением безопасности на море Японии".

"Предпринимаем шаги по оказанию соотечественникам необходимого содействия", — подчеркивается в сообщении.

Согласно японским СМИ, возгорание на судне произошло накануне, когда судно находилось в Японском море в 24 километрах к северу от города Вадзима. Также уточняется, что большинство членов экипажа воспользовались спасательными шлюпками, чтобы покинуть судно.

В настоящее время данных о том, повреждено ли судно, не поступало.

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