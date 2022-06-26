МОСКВА, 26 июн — ПРАЙМ. Британская газета Independent сообщила со ссылкой на Даунинг-стрит, что Великобритания, США, Канада и Япония введут запрет на импорт золота из России. Reuters узнал о планах лидеров G7 запретить импорт нового золота из России

СМИ сообщали в субботу, что президент США Джо Байден и другие лидеры стран "Большой семерки" согласятся ввести запрет на импорт нового золота из России.

Independent отметила, что премьер Великобритании Борис Джонсон подтвердил этот шаг, прибыв на саммит G7 в Германию.

Как подчеркивает издание, данная мера будет распространяться на золото, добытое после введения запрета, и не затронут уже приобретенное золото.