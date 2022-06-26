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2022
https://1prime.ru/state_regulation/20220626/837297440.html
Independent: Британия, США, Канада и Япония запретят ввоз золота из России
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
. Британская газета Independent сообщила со ссылкой на Даунинг-стрит, что Великобритания, США, Канада и Япония введут запрет на импорт золота из России. СМИ сообщали в субботу,... ПРАЙМ, 26.06.2022
экономика, новости, золото, сша, великобритания, санкции против рф, канада, импорт
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 26 июн — ПРАЙМ. Британская газета Independent сообщила со ссылкой на Даунинг-стрит, что Великобритания, США, Канада и Япония введут запрет на импорт золота из России.
СМИ сообщали в субботу, что президент США Джо Байден и другие лидеры стран "Большой семерки" согласятся ввести запрет на импорт нового золота из России.
Independent отметила, что премьер Великобритании Борис Джонсон подтвердил этот шаг, прибыв на саммит G7 в Германию.
Как подчеркивает издание, данная мера будет распространяться на золото, добытое после введения запрета, и не затронут уже приобретенное золото.