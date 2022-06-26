АНКАРА, 26 июн — ПРАЙМ. Вице-президент Турции Фуат Октай сообщил в интервью CNN Turk, что встреча по "зерновому вопросу" в Стамбуле прорабатывается, при этом имеются проблемы. Путин подтвердил позицию России по перевозке украинского зерна

"Есть некоторые детали, которые необходимо проработать. У России и Украины есть беспокойства, пытаемся найти решение. Мы говорим, давайте поставим точку в Стамбуле… Я надеюсь, будет не слишком поздно. Весь мир затронут этой ситуацией. У нас нет проблем, урожайный год для нас. Однако мы не хотим, чтобы страны региона испытали проблемы", — отметил он.

Ранее министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что в вопросе вывоза зерна из черноморских портов есть определенный прогресс, но остаются технические моменты, требующие обсуждений с Россией, Украиной и ООН. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил в четверг, что в случае договоренности Москвы и Киева по "зерновой проблеме" будет создана "зона безопасности" за пределами вод Украины.

В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки, Москва категорически отвергала такие обвинения.

При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту, украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами.

Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия не препятствует вывозу зерна с Украины, если Киев разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем.