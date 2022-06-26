БЕЛГРАД, 26 июн — ПРАЙМ. Пример России, у которой страны Запада в рамках санкций заморозили около 300 миллиардов долларов на счетах за рубежом, показал, что золотовалютные резервы надо хранить в своей стране, заявил президент Сербии Александр Вучич. Байден подтвердил ввод запрета на импорт российского золота странами G7

Западные страны из-за ситуации на Украине ввели против России жесткие санкции, в том числе заморозили валютные резервы. Министр финансов Антон Силуанов ранее оценивал, что заморожена примерно половина, или около 300 миллиардов долларов золотовалютных резервов России. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что Запад по факту похитил у России свыше 300 миллиардов долларов, присвоив деньги, уплаченные за поставки газа.

"Сербия покупала достаточно золота, не верю, что в этом году будут силы для продолжения больших закупок, но что-то купим во всяком случае. Мы сделали разумный шаг, что забрали свое золото из-за границы. Вы видели, что они сделали с россиянами, все деньги, которые у них были за рубежом, 300 миллиардов, за один день отняли. Кому и что придет в голову где-то в мире, кто разозлится, нас не должно беспокоить, мы решили и вернули свое золото в страну, оно находится у нас под нашим контролем, растут золотые и валютные резервы", — заявил Вучич на открытии спортивного аэродрома под городом Крушевац.

По данным Народного банка (Центробанка) Сербии золотой резерв государства составляет 37,3 тонны на сумму около 1,9 миллиарда долларов, он возвращен в страну в 2021 году.