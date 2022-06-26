КАИР, 26 июн — ПРАЙМ. Египет договорился о покупке у Индии 180 тысяч тонн пшеницы, заявил министр продовольственного обеспечения Египта Али аль-Мусейлехи. В Турции раскрыли детали подготовки встречи по "зерновому вопросу"

"Было достигнуто соглашение с Индией о поставке 180 тысяч тонн пшеницы", — сказал аль-Мусейлехи во время пресс-конференции в воскресенье.

Он отметил, что эта партия поступит в Египет в ближайшее время.

"Стратегические запасы для обеспечения продовольственной безопасности Египта достигли очень хорошего уровня. Запасов пшеницы хватит на пять-шесть месяцев", — добавил министр.

В конце апреля министерство сельского хозяйства и мелиорации Египта утвердило Индию в качестве страны происхождения для импорта пшеницы.

Рост цен на ряд продовольственных товаров в Египте начался в марте вслед за мировым ростом цен из-за украинского кризиса, в связи с этим кабинет министров Египта издал указ, регулирующий цены не только на субсидируемый хлеб, как ранее, но и на несубсидируемый. Власти страны также на три месяца запретили экспорт всех видов пищевых масел, кукурузы, пшеницы, муки, бобов и ряда других продуктов. Россия является главным поставщиком пшеницы Египту, с Украины Каир также до начала конфликта импортировал значительное количество зерна.